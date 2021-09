Cuba prepara-se para vacinar contra a Covid-19 crianças de dois anos

Cuba já se está a preparar para vacinar contra a Covid-19 crianças com idades a partir dos dois anos. O anúncio foi feito pela comunicação social, de acordo com o jornal Voice of America.Esta decisão não tem no entanto o aval da Organização Mundial de Saúde.O país ambiciona vacinar pelo menos 90% da população, com metade do país a ter recebido já pelo menos uma dose da vacina e um terço totalmente vacinado.O país contra com duas vacinas, a Soberana-2 e Abdala. Ambos foram aprovados pelos reguladores locais, mas não revistas por pares científicos.