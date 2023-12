Cuba regista 117 mulheres assassinadas até final de outubro

Pelo menos 117 mulheres foram assassinadas até "final de outubro" em Cuba, enquanto 16 116 mulheres e raparigas vivem em "situação de violência", disse o Governo, sem indicar o período em que estes crimes foram contabilizados.

"As províncias de Matanzas, Havana (oeste), Santiago de Cuba, Granma e Guantánamo (leste) são as que registam o maior número de casos", afirmou, no sábado, a procuradora-geral, citada pela agência de notícias estatal cubana (ACN).

Yamila Pena acrescentou 75% destes casos ocorreram em casas partilhadas pelos casais, e 70 crianças e adolescentes perderam as mães devido a estes homicídios.