Cuidadora de idosos criticada por dar erros de português recebe várias ofertas de emprego

Uma cuidadora de idosos de 43 anos foi criticada por causa dos erros de português que dava em mensagens que enviou para uma clínica de Sorocaba, no Brasil, onde queria trabalhar.



O caso ocorreu na passada quinta-feira, dia 14 de outubro. A clínica sugeria nas mensagens que Cristiane Barros nunca conseguiria arranjar um emprego se não fizesse um curso de português.





Tratada de forma hostil desde o primeiro momento, Cristiane ainda tentou pedir desculpas e enviar novas mensagens, mas percebeu que o seu número tinha sido bloqueado pela clínica.

No Brasil, as mensagens foram partilhadas nas redes sociais. O caso tornou-se viral com Cristiane a receber várias ofertas de emprego um pouco por todo o país, desde São Paulo ao Rio de Janeiro.

Além de ofertas de trabalho, muitas pessoas quiseram ajudar a mulher a melhorar o seu currículo e a preparar-se para as próximas entrevistas de emprego.

De acordo com a Globo, o lar de idosos lamentou a conduta da funcionária que respondeu às mensagens de Cristiane e vai avançar com um processo interno para perceber o que sucedeu.