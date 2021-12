Culpados de incêndio que matou 242 pessoas em discoteca apanham 78 anos de cadeia

Um tribunal de júri de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, condenou a um total de 78 anos de cadeia os dois donos da discoteca Kiss e os outros dois acusados do fogo que matou 242 pessoas no estabelecimento em 27 de janeiro de 2013.









Após dez dias de um julgamento marcado por tensão e emoção, os jurados consideraram os arguidos culpados de homicídio involuntário. O juiz Orlando Faccini Neto definiu depois as penas a aplicar a cada um, cabendo as mais pesadas aos donos.

Elissandro Spohr, sócio gerente, foi condenado a 22 anos e meio, enquanto o seu sócio, Mauro Hoffman, apanhou 19 e meio. Já o vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus, que terá causado o fogo ao acender uma tocha que incendiou o forro do tecto, e o técnico de som Luciano Bonilha, foram condenados a 18 anos de cadeia cada um.