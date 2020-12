Culturista quer mudar visão de como as mulheres devem ser e exibe músculos exuberantes

Rene Campbell é mãe de dois filhos e exibe uma forma física ao alcance de poucos. O corpo tatuado e com músculos exuberantes mostra uma mulher que não teme os comentários alheios.Grande parte da sua vida foi a esculpir o corpo e Rene assume que vai contra o que a sociedade pensa de uma mulher e que mudar isso é um dos seus objetivos.A culturista já conquistou vários prémios pelo seu trabalho físico e revela que sofreu muito por ser "insegura" com o seu corpo."Sentia constantemente a pressão, através dos media, que as mulheres devem aparentar uma determinada forma física", conta.Após ter visto a confiança de outras mulheres culturistas, Campbell entrou no mundo da preparação física e diz amar-se tal como é mesmo recebendo muitos comentários negativos.Em Portugal, otambém conheceu várias mulheres que encontraram a auto-estima e confiança no culturismo. Conheça aqui Ana, Carla, Inês, Bruna e Mónica.