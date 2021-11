Cumprir metas de Paris custará 43 biliões em investimentos até 2050, revela estudo

O cumprimento das metas climáticas do Acordo de Paris custará 43 biliões de euros até 2050, estima-se num estudo do Fórum Económico Mundial e da consultora Oliver Wyman divulgado esta quinta-feira na cimeira do clima da ONU (COP26).

O valor de investimento em energias limpas terá que "triplicar até 2030" para um valor entre 3,5 e 4,3 biliões de euros por ano para se conseguir uma indústria descarbonizada.

O dinheiro, sugerem os responsáveis pelo estudo "Financiamento da Transição para um Futuro de Emissões Neutras", terá que vir da "combinação de capital público e privado" e será necessário mudar os modelos empresariais atuais.