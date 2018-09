Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cunhada filma sogro a drogar e violar mulher recém-casada

Mulher apresentou queixa à polícia um dia depois de casar com o filho do alegado violador.

10:58

Uma mulher recém-casada acusou o próprio sogro de a ter drogado e violado enquanto a sua cunhada filmava o momento. O caso aconteceu em Haryana, na Índia.



Segundo avança o The Times of India, a mulher alegou que a sua cunhada a deixou inconsciente ao atirar-lhe um copo de leite à cabeça e que depois foi drogada e abusada sexualmente.



A mulher apresentou queixa à polícia em Ambala, na Índia, um dia depois de casar com o filho do alegado violador. Quando a vítima apresentou queixa, o homem ameaçou inundar as redes sociais com o vídeo.



Até ao momento, ninguém foi preso.