O governador de Nova Iorque, o democrata Andrew Cuomo, de 63 anos, demitiu-se esta terça-feira do cargo, uma semana após ter sido acusado de assediar sexualmente pelo menos 11 mulheres.





“Dadas as atuais circunstâncias, a melhor maneira de eu ajudar é deixando o cargo e deixar o governo governar. É isso que vou fazer, porque trabalho para vocês e fazer o que está certo é a coisa certa a fazer”, disse o democrata, que já foi visto como um possível candidato à presidência dos EUA. Num discurso de 20 minutos, Cuomo voltou a negar qualquer delito, embora tenha dito que aceita “total responsabilidade” caso tenha ofendido as mulheres queixosas com o que disse terem sido tentativas de se mostrar “afetuoso e engraçado”.