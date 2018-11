Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cúpula do Partido dos Trabalhadores acusada de desviar 342 milhões

Ex-presidentes Lula da Silva e Dilma Rousseff entre os visados.

Por Ricardo Ramos | 09:36

Grande parte da cúpula do Partido dos Trabalhadores (PT), incluindo os ex-presidentes Lula da Silva e Dilma Rousseff, foi sexta-feira constituída arguida por corrupção e organização criminosa no chamado caso Petrobras. Os dirigentes do PT são acusados de formar uma rede criminosa para desviar mais de 300 milhões de euros da petrolífera estatal brasileira durante os anos em que Lula e Dilma estiveram na presidência.



Além dos dois ex-presidentes, foram ainda acusados a atual líder do PT, Gleisi Hoffman, os antigos ministros das Finanças Antonio Palocci e Guido Mantega, o tesoureiro do partido, João Vaccari Neto, e os ex-ministros da Comunicação Paulo Bernardes e Edinho Silva. Todos fariam parte do chamado ‘quadrilhão do PT’, acusado em setembro de 2017 pelo então procurador- –geral Rodrigo Janot de "promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, uma organização criminosa" que defraudou a petrolífera brasileira em 1,48 mil milhões de reais (342 milhões de euros). Este tipo de crime pode ser punido com prisão de três a oito anos.



O PT alega que a acusação faz parte da "perseguição judicial iniciada contra o ex-presidente Lula em 2016", enquanto Dilma Rousseff garante que "jamais foi interrogada" e diz que se trata de uma "clara tentativa de criminalizar o PT".