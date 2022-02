Curandeiro martela prego em cabeça de mulher grávida num ritual de género no Paquistão

A mulher deu entrada num hospital em Peshawar, no Paquistão, depois de tentar extrair o prego com um alicate. Inicialmente, disse aos médicos que tinha sido ela mesma a realizar o ato, mas depois admitiu que tinha sido um curandeiro. A mulher era mãe de três filhas e o marido tinha ameaçado deixá-la se ela desse à luz outra menina. Em alguns países mais pobres do sul da Ásia, acredita-se que um filho oferece melhor segurança financeira a longo prazo aos pais do que as filhas. Gémeos recém-nascidos morrem após parto em casa em Cascais Leia também As autoridades estão neste momento à procura do responsável.

Special team has been made to bring to justice the fake Pir who played with the life of an innocent woman & put a nail in her head, with a false promise of a male child.