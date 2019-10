Curdos pedem ajuda ao regime de Assad

Abandonados pelos aliados americanos e ameaçados de aniquilação pela esmagadora ofensiva turca, os rebeldes curdos escolheram o mal menor e pediram ajuda ao regime de Damasco para travar as tropas de Ancara, abrindo uma nova e perigosa frente no conflito sírio.Vendo uma oportunidade para recuperar o controlo sobre uma zona do país onde não tinha qualquer influência há cinco anos, o regime de Bashar al-Assad aceitou de imediato a aliança com os curdos e mandou imediatamente avançar várias unidades militares para o norte do país para proteger a fronteira, criando o risco de um confronto direto com as tropas turcas que na semana passada lançaram uma ofensiva para expulsar os curdos de junto da sua fronteira."Depois de os americanos terem abandonado a região e dado luz verde à invasão turca, fomos forçados a explorar outras opções e falar com Damasco e com os russos para encontrar uma solução capaz de travar a ofensiva turca", afirmou ontem o dirigente curdo Badran Jia Kurdi, adiantando que, de momento, existe apenas um "acordo militar" e que os aspetos políticos da aliança "virão depois". Outro dirigente dos rebeldes, Aldar Xelil, confirmou que se tratou de uma "medida de emergência". "A nossa prioridade é proteger a fronteira da ameaça turca", afirmou.A incursão da Turquia foi lançada depois de Donald Trump mandar retirar as forças dos EUA estacionadas junto à fronteira. O presidente americano deu entretanto ordens para retirar as restantes tropas dos EUA do país para evitar que fiquem encurraladas no meio de um confronto aberto entre as tropas turcas e a nova aliança sírio-curda.Apesar dos apelos internacionais, o PR turco Tayyip Erdogan recusou ontem travar a ofensiva. "Não ligamos a ameaças. Vamos acabar aquilo que começámos", garantiu.O porta-voz do Kremlin disse ontem que "não quer nem pensar" num possível confronto direto entre as forças turcas e as tropas russas que apoiam as forças do regime sírio.Donald Trump disse ontem que os curdos podem estar a libertar deliberadamente os jihadistas do Daesh para forçar o regresso das tropas americanas.Os países da UE acordaram suspender a venda de armas à Turquia, embora não tenham decretado um embargo formal.