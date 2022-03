Custo de vida na Rússia dispara por causa da guerra

850 restaurantes que tem espalhados pela Rússia.



A guerra na Ucrânia continua, as sanções aumentam e as consequências já começam a ser sentidas na população russa. O valor do rublo, moeda do país, caiu a pique, enquanto a inflação e o desemprego subiram desenfreadamente O custo de vida é cada vez mais alto.Segundo o Aljazeera, a moeda russa perdeu cerca de 20% de valor nas últimas três semanas. Já a inflação foi de 2,1 por cento entre 5 e 11 de março, o segundo maior número semanal em mais de 20 anos.Além das sanções aplicadas por muitos países, principalmente os EUA e os do Ocidente, várias empresas multinacionais estão a deixar de operar na Rússia, afetando diretamente a população local. O McDonalds, por exemplo, lamentou ter de despedir 62.000 pessoas antes de fechar os

A remoção de bancos russos do sistema de pagamento internacional SWIFT também foi um golpe duro para o governo de Putin. Tal medida, aliada à outras sanções, poderá fazer descer a economia russa em 10%, afirmou à Aljazeera Elina Ribakova, economista do Instituto de Finanças Internacionais.