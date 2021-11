E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A noite eleitoral norte-americana de 2020 foi infinita e deixou o mundo em suspenso durante vários dias. Seria preciso chegarmos ao dia 7 de novembro para que os órgãos de comunicação norte-americanos anunciassem Joe Biden como o próximo presidente dos Estados Unidos da América.



Recorrendo à rede social Twitter, Biden afirmou desde logo sentir-se "honrado" com a escolha dos eleitores para liderar "o nosso grande país", considerando-se "o Presidente de todos os Americanos".



"Este é o tempo de curar a América. Concorri a este cargo para restaurar a alma deste país. Para reconstruir a espinha dorsal desta nação - a classe média", afirmou o presidente eleito no primeiro discurso em Wilmington, no Delaware, estado onde residia.



A eleição de 2020 trouxe também um momento histórico para a vida política norte-americana: Kamala Harris foi a primeira mulher afro-americana a ser eleita para o cargo de vice-presidente.

