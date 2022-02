E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

24 de Fevereiro de 2022



É a data que marca o início da guerra propriamente dita. Às primeiras horas da madrugada desta quinta-feira, Vladimir Putin ordena a invasão à Ucrânia e é lançada acção militar em várias cidades.



O presidente russo justifica a ofensiva com o facto de querer defender as regiões separatistas de Luhansk e Donetsk, que a Rússia havia reconhecido como independentes no início da semana, e diz que o regime ucraniano é "um fantoche" dos interesses da NATO. A comunidade internacional condena veementemente o ataque e são anunciadas sanções por parte de vários países da NATO, como os EUA, o Reino Unido ou a Alemanha.

