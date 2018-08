Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Daddy Yankee roubado em mais de um milhão de euros em hotel espanhol

Artista não estava no quarto quando assalto ocorreu.

O cantor porto-riquenho conhecido por Daddy Yankee foi assaltado esta terça-feira em Valência, Espanha. Os assaltantes levaram cerca de um milhão e 725 mil euros em jóias e mais de 2500 euros em dinheiro do hotel onde Yankee estava instalado.



Durante o assalto, o cantor estava fora do quarto. Só quando regressou é que se apercebeu do roubo e de imediato chamou um dos funcionários do hotel para que chamassem as autoridades e assim apresentasse queixa.



O ladrão ter-se-à feito passar pelo cantor e pediu a um dos trabalhadores do hotel que abrisse o cofre onde se encontravam os valores do rapper, segundo avança a imprensa espanhola. Dito e feito, o assaltante tirou o que quis e fugiu.



As autoridades espanholas estão a investigar o caso e não confirmaram se este é o único suspeito do assalto.



O cantor não comentou o caso nas redes sociais e continuou a promover os seus mais recentes trabalhos.