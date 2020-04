Dador de plasma no Canadá joga futebol

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 28.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um jogador de futebol americano, cheio de saúde, com quase dois metros de altura e mais de 100 kg de peso, seria o último suspeito da Covid-19, devido à fama do vírus preferir idosos debilitados. Mas aconteceu.Em meados de março, Alexis Rousseau-Saine, canadiano de 30 anos, passou pela pior gripe da sua vida, "com febre e dores por todo o corpo", conforme disse à imprensa. Conseguiu, porém, melhorar e após 14 dias sem sintomas da ...