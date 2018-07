Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Daesh reivindica ataque em Toronto que fez dois mortos e 13 feridos

Atirador que morreu no local já foi identificado.

12:21

O Daesh reivindicou esta quarta-feira o ataque em Toronto, no Canadá, que matou duas pessoas e feriu outras 13.



No domingo à noite, um atirador matou uma criança de 10 anos e uma jovem de 18 num restaurante no centro de Toronto, Canadá.



O autor do ataque, identificado como Faisal Hussain, de 29 anos, foi encontrado morto após uma troca de tiros com a polícia e as autoridades admitem que poderá ter-se suicidado ao ver-se encurralado.