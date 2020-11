Daesh reivindica ataque que matou 14 soldados no Burkina Faso

A organização terrorista Daesh reivindicou este sábado um dos maiores ataques contra o exército do Burkina Faso, que causou a morte a 14 soldados na quarta-feira.

O ataque aconteceu no norte deste país africano, que atravessa um período de campanha eleitoral para as eleições presidenciais e legislativas de 22 de novembro, noticia a agência AFP.

O Daesh é representado no Sahel pelo grupo armado jihadista Estado Islâmico no Grande Saara (EIGS), de Abu Walid Al-Sahraoui, que assumiu a responsabilidade pela emboscada, através de uma mensagem divulgada em árabe através do seu canal de propaganda, o Amaq, nas redes sociais.