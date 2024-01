O Daesh reivindicou a autoria do atentado junto a um cemitério em Kerman, no Irão, onde decorria uma cerimónia de homenagem ao general Qassem Soleimani, morto em 2020 num ataque com drones dos Estados Unidos. A informação é avançada pela Reuters.Cerca de cem pessoas morreram e mais de 170 ficaram feridas na sequência de duas explosões.O Irão decretou um dia de luto nacional nesta quinta-feira.