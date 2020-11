O Daesh reivindicou esta quinta-feira a explosão durante as cerimónias de comemoração no dia do Armistício da Primeira Guerra Mundial num cemitério na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita.



O ataque, que provocou quatro feridos, ocorreu após o esfaqueamento de um guarda no consulado francês em Jeddah, no passado dia 29 de outubro.

Ver comentários