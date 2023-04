Dalai Lama pede a menino que lhe chupe a língua e gera polémica

líder espiritual do Tibete,

Dalai Lama,já pediu desculpa após ter beijado na boca um rapaz e lhe ter pedido para "chupar a língua" durante um evento público, na Índia, no final de fevereiro. O vídeo foi partilhado nas redes sociais e gerou bastante polémica.Segundo o The Guardian, Tenzin Gyatso reuniu-se, no templo do Dalai Lama, em Dharamshala, com cerca de 100 jovens estudantes que tinham acabado de se formar na Fundação indiana M3M.No vídeo que se tornou viral, um dos jovens estudantes do sexo masculino perguntou ao Dalai Lama se o podia abraçar. O líder espiritual pediu-lhe que subisse à plataforma e pediu ao menino para o beijar na cara. "Primeiro aqui", disse."Aqui também", pediu. O rapaz beijou-o na boca e, seguida, Dalai Lama disse: "E chupa-me a língua", disse pondo a língua de fora. O rapaz mostrou a língua e foi-se embora enquanto o Dalai Lama ria.Muitos dos comentários ao vídeo diziam que o comportamento tinha sido "inapropriado", "escandaloso" e "nojento". A controvérsia suscitou um pedido de desculpas do gabinete do Dalai Lama, que disse que o seu comportamento tinha sido "inocente e lúdico"."A sua santidade deseja pedir desculpa ao rapaz e à sua família, bem como aos seus muitos amigos em todo o mundo, pelo mal que as suas palavras podem ter causado. A sua santidade provoca frequentemente pessoas que encontra de uma forma inocente e brincalhona, mesmo em público e perante as câmaras. Ele lamenta o incidente", disseram numa declaração, citada pelo The Guardian.