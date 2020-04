‘Dança e cerveja na mão’: Festa no terraço de prédio em Palermo leva polícia a intervir com recurso a helicóptero

Um grupo de pessoas organizou um 'churrasco' no terraço de um prédio habitacional, em Palermo, Itália durante o período de confinamento obrigatório devido ao coronavírus naquele país, segundo o La Repubblica.

Com música, dança e cerveja na mão, a festa levou à intervenção da polícia que, através de helicópteros, chegou ao local e interrompeu aquela festa.

As famílias e amigos foram por isso obrigados pelas autoridades a terminar o evento. No entanto, são para já desconhecidas as repercussões deste ato, que pode por em causa o controlo do contágio do coronavírus.