Dançarina erótica obrigada a devolver quantia milionária ao amante no Canadá

Mulher foi condenada depois de empresário descobrir traição.

18:16

Uma mulher foi condenada a devolver uma grande quantia de dinheiro ao amante, um empresário de 65 anos.

A relação que estabeleciam surgiu durante uma viagem a Toronto, quando Michael Alexander Norkum decidiu ir a um clube de strip-tease, perto do aeroporto da cidade. No local, o empresário conheceu Jeanette Elvie Fletcher, uma bailarina erótica, agora com 43 anos.

Dessa noite surgiu uma relação íntima entre ambos, resultando em algumas viagens pagas pelo empresário, bem como um posto de trabalho garantido para Jeanette, na empresa de Alexander, em Saskatchewan, no Canadá. No cerne da questão estaria a vontade do homem ter Fletcher ao seu lado, sempre que precisasse.

Durante mais de dez anos o casal terá feito um total de 49 viagens. O empresário terá oferecido também vários presentes de luxo como relógios e carros. Mais tarde, a mulher manifestou interesse em ser mãe, através da fertilização in vitro, tendo dado à luz dois gémeos em 2009.

De acordo com o Tribunal, a relação chegou ao fim em 2016, depois do empresário descobrir que Fletcher mantinha outra relação desde 2006.

O juíz determinou por isso que Fletcher deverá devolver 1,3 milhões de dólares ao amante. Esse valor inclui as obras de renovação da propriedade da jovem bailariana.



No entanto, o valor que diz respeito às viagens, jóias e automóveis foi anulado por serem considerados pelo juiz 'ofertas', que por esse motivo não devem ser devolvidos.