Daniel Sancho vai receber cerca de 13 euros por dia na prisão

A mãe, Sílvia Bronchalo,

Sílvia Bronchalo

O chef e filho do ator Rodolfo Sancho, Daniel Sancho, pode receber cerca de 500 baht tailandeses por dia, o que corresponde a cerca de 13 euros, uma quantia significativa sendo que o custo de vida na Tailândia é mais baixo que na Europa.visitou o filho e conseguiu enviar-lhe dinheiro para que possa estar mais "agradável" na prisão.De acordo com o ABC Recreo, com o dinheiro Daniel Sancho vai poder comprar comida no supermercado da prisão ou na cantina das instalações, poderá comprar produtos de higiene pessoal. deverá continuar a visitar o filho nos próximos dias . As visitas são curtas, cerca de 15 minutos no máximo, de acordo com os regulamentos da prisão.