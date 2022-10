Danone planeia desfazer-se da maioria de suas atividades na Rússia

O grupo francês Danone anunciou esta sexta-feira que planeia desfazer-se da sua unidade de "laticínios e produtos à base de plantas" na Rússia, que compõe a maior parte dos seus negócios no país.

"A Danone anuncia hoje a sua decisão de iniciar o processo de transferência do controle dos seus negócios de produtos lácteos e vegetais essenciais (EDP) sediada na Rússia", anunciou a empresa.

A Danone é uma das poucas multinacionais a permanecer na Rússia desde o início da guerra na Ucrânia em fevereiro.

"A transação estará sujeita à aprovação das autoridades competentes", disse o grupo.

A Danone adiantou, no entanto, que manterá as atividades no ramo de "nutrição especializada", que produz principalmente leite infantil (Blédina, Aptamil).

O grupo francês, que falou em julho de condições operacionais "extremamente tensas na Rússia e na Ucrânia", considera que esta é a "melhor opção para garantir a continuidade" desta atividade junto dos seus colaboradores e dos seus consumidores.

Desde janeiro de 2022, a atividade da EDP na Rússia "representa cerca de 5% da receita consolidada da Danone".

A operação poderá "resultar numa depreciação de até mil milhões de euros", nas suas contas, segundo o grupo.

Em março, a Danone anunciou a manutenção das suas atividades na Rússia, onde emprega 8000 pessoas, enquanto suspendeu os seus investimentos no país.