Danos provocados pela Covid-19 nos pulmões podem prolongar-se durante meses

Os pacientes que estiveram infetados com Covid-19 podem sofrer com os danos provocados pela doença nos pulmões ao longo de vários meses.



Um novo estudo de diferentes instituições de Tirol, na Áustria, revelou que alguns dos doentes recuperados mantêm as dificuldades em respirar e a tosse após várias semanas de terem recebido alta.







Na primeira avaliação, mais de metade dos pacientes mantinha pelo menos um dos sintomas, predominantemente tosse e dificuldade respiratória.



As tomografia computadorizada a que os doentes recuperados foram submetidos revelaram que persistiam 88% de danos nos pulmões.



Na visita seguinte, às 12 semanas, os danos situavam-se nos 56% e os sintomas tinham melhorado.



Sabina Sahanic, estudante de doutoramento na Universidade Clínica em Innsbruck e parte da equipa de investigadores, afirma que a má notícia é que os efeitos da doença prolongam-se ao longo de meses, no entanto, têm também tendência a melhorar com o passar do tempo.



Os estudos aos efeitos do vírus ao longo do tempo continuam e ainda há poucas conclusões das consequências a longo prazo.