"Daqui a 15 minutos, chama a policia", escreve pai antes de ser abatido pelo filho

Adolescente atirou sobre o pai após matar a mãe com um bastão.

16:50

Steven Standley, de 55 anos, e a mulher Theresa, de 56, foram mortos em casa, nos Estados Unidos, pelo filho mais velho, Jared. O jovem matou a mãe com um bastão e disparou contra a cabeça do pai quando este entrou em casa. O alerta foi dado pelo irmão do criminoso, que recebeu indicações do pai para chamar as autoridades antes deste ser assassinado.

De acordo com o jornal Daily Mail, o assassino, que não vivia na casa dos pais, terá aparecido sem avisar e matou a mãe com dois golpes na cabeça.

O pai do criminoso ligou ao filho mais novo e instruiu o jovem a ligar para as autoridades caso não voltasse a entrar em contacto passados 15 minutos.



"Se não te disser nada daqui a 15 minutos, chama a polícia", pediu a vítima minutos antes de ser abatida.

O rapaz informou as autoridades que o irmão, que tinha problemas de temperamento, era o autor do crime e que tinha aliciado o pai até casa para matar ambos os progenitores.



A polícia chegou à cena do crime 20 minutos depois das mortes e encontrou um buraco de bala na janela frontal da casa.

Jared foi detido enquanto tentava escapar da cidade, num carro alugado, e não negou a autoria dos crimes.

Durante o interrogatório, o criminoso não demonstrou qualquer arrependimento e afirmou ter cometido os crimes por odiar os pais.

O jovem confessou que o plano era atrair o pai para o interior da casa e abatê-lo de forma silenciosa, através de bala ou com uma facada no pescoço.

"Eu não acho que um tiro na cabeça seja assim tão perturbador… Mas sinto-me ligeiramente comovido por ter morto Terry com o bastão", declarou Jared aos polícias.

O jovem aguarda julgamento e pode ser condenado a prisão perpétua ou sentenciado à morte.