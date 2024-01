"Darmo-nos bem com pessoas com milhares de bombas nucleares não é uma coisa má": Trump critica política externa dos EUA

O ex-presidente Donald Trump abordou a política externa dos Estados Unidos da América (EUA), durante uma entrevista concedida na quarta-feira à Fox News.O republicano frisou que é "o único presidente em 78 anos" que nunca iniciou uma guerra. "Eu retirei tropas da Síria e do Iraque. Agora estamos em países que nem nos querem", vincou.Donald Trump utilizou palavras do primeiro-ministro húngaro, o "líder forte" Viktor Orbán. "Ele diz que os norte-americanos devem votar em Trump porque quando ele era presidente a China receava-o", atirou."Eu até me dava bem com Kim Jong-un [líder norte-coeano]. Darmo-nos bem com pessoas com milhares de bombas nucleares não é uma coisa má", descreveu.Em contraponto, atualmente as grandes potências "veem um presidente fraco" em Joe Biden. "Comigo, a Rússia nunca teria invadido a Ucrânia", asseverou.Caso assuma novamente a presidência, a paz será alcançada "através da força", sem necessidade de "lutar", acrescentou.As eleições presidenciais nos EUA estão agendadas para novembro. Na sexta-feira, o Supremo Tribunal aceitou avaliar o recurso de Donald Trump sobre desqualificação eleitoral no Colorado.