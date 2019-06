David Beckham alvo de críticas após beijar filha na boca em público

A antiga estrela do Manchester United, David Beckham, tem sido alvo de muitas críticas depois de ter sido apanhado a beijar a filha Harper, de sete anos, nos lábios, nas bancadas de um jogo da seleção inglesa de futebol.Beckham tem sido amplamente criticado mas, aos 44 anos, o antigo jogador não vê qualquer problema em beijar os filhos na boca.Depois de reagir às críticas com um vídeo no Instagram, Beckham foi alvo de Piers Morgan no programa Good Morning Britain."É carinhoso... mas porque é que um pai precisa de beijar a filha na boca? Não entendo, é estranho", disse o jornalista britânico.Beckham é "muito ligado às crianças". "Foi assim que cresci e é assim que lido com os meus filhos", conta o antigo jogador.