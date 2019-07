De motorista da Uber a estrela da Ópera: A história do Pavarotti da África do Sul

Um homem sul-africano, motorista da Uber, foi filmado por uma passageira a cantar ópera e o vídeo tornou-se viral nas redes sociais. A partir daí, a sua vida mudou e tem agora as portas abertas para uma carreira como tenor na Ópera do seu país.Segundo é possível ver em imagens no Youtube e de acordo com a BBC, Menzi Mngoma, de 27 anos, tinha o hábito de cantar para os passageiros durante o seu país. Até que uma cliente teve a ideia de o filmar a cantar o tema "La donna è mobile", de Verdi.As imagens deram a volta ao mundo e rapidamente o vídeo teve mais de 650 mil visualizações. Agora, o Pavarotti da África do Sul está a gravar um single e já foi convidado para atuar na Segunda Gala Anual dos Prémios de Autor em Joanesburgo, no dia 31 de julho.Além disso, fez também audições para entrar no elenco da Ópera, na cidade do Cabo."Estou tão excitado com tudo o que me está a acontecer agora, pessoas que me reconhecem e querem tirar fotografias comigo", sublinhou Mngoma em declarações à BBC.