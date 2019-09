Debandada em peregrinação causa 31 mortos no Iraque

Pelo menos 31 pessoas morreram esta terça-feira numa debandada durante a peregrinação xiita do Ashura na cidade santa de Karbala, a sul de Bagdad, indicou o Ministério da Saúde iraquiano.

A debandada causou igualmente 100 feridos, dez em estado grave, segundo este balanço, números que poderão aumentar, precisou o ministério num comunicado.

Todos os anos centenas de milhares de xiitas vindos do mundo inteiro assinalam o martírio do neto do profeta Maomé, o imã Hussein, em Karbala, sendo esta a primeira vez que a ocasião é enlutada por uma debandada no Iraque.