O Parlamento espanhol começa esta terça-feira a debater a investidura do líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como primeiro-ministro, mas o resultado dificilmente será diferente do esperado: o fracasso. Feijóo sabe que não tem apoios suficientes para garantir a eleição e deverá aproveitar os dois dias de debate para denunciar a "indignidade" do acordo entre socialistas e independentistas catalães para fazer de Pedro Sánchez o próximo chefe do Governo em troca de uma amnistia.









