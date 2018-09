Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Debilidade da economia alemã causada por queda da produção automóvel

Bundesbank destaca que a produção do setor da construção mantém uma notável tendência para a expansão.

O Bundesbank considera que a economia alemã começou o trimestre de verão de forma débil porque a indústria automóvel reduziu a produção devido aos problemas que teve na adaptação à nova norma de homologação harmonizada na Europa.



No boletim mensal de setembro, publicado esta segunda-feira, o Bundesbank afirma que a debilidade da economia alemã no verão se deveu sobretudo à queda da "indústria, especialmente, da indústria automóvel, que reduziu fortemente a produção em julho".



Segundo o Bundesbank, para esta redução da produção contribuíram os problemas da implementação da nova norma de homologação de emissões e consumo, que entrou em vigor em 01 de setembro na Europa para os novos veículos matriculados e é conhecida como WLTP, siglas em inglês de Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure.



Os testes são mais exigentes e fazem-se em estrada, em condições reais de utilização, diferentemente do anterior ciclo NEDC, siglas em inglês de New European Driving Cycle.



Contudo, o Bundesbank adianta que a confiança das empresas é boa e melhorou recentemente, segundo o inquérito do Instituto de Investigação Económica alemão Ifo, que sublinha que a Alemanha atravessou "uma fase de contração temporária" e que o auge económico se vai manter intacto.



O Bundesbank destaca que a produção do setor da construção mantém uma notável tendência para a expansão e que também se registam impulsos positivos para a conjuntura de setores dos serviços, que aumentam o emprego.



"Quando se superarem os problemas no setor automóvel, o ritmo de expansão de toda a economia poderia aumentar de novo fortemente", sustenta o Bundesbank.