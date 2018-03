Decapita ex-namorada por esta recusar relações sexuais

Cabeça da mulher foi encontrada enterrada num pinhal junto com joias.

Anna Ergieva, de 29 anos, foi decapitada pelo ex-namorado após recusar praticar relações sexuais com ele. O corpo da vítima foi encontrado sem cabeça no apartamento. Posteriormente, as autoridades encontraram o crânio enterrado com joias num pinhal em Odessa, na Ucrânia.

De acordo com o jornal Daily Mail, o cadáver foi encontrado pelos pais de Anna após esta não atender as várias chamadas dos progenitores ao longo do dia.

"Ela estava deitada no chão, decapitada. Estava coberta de sangue. Toda a sala estava coberta de sangue", afirmou o pai da jovem.

O ex-namorado da mulher foi detido e confessou que ficou "irritado quando Anna recusou fazer sexo", por isso disparou na cabeça da ex-companheira.



Com medo de ser identificado pelo calibre da bala, decidiu decapitar Anna e esconder a cabeça num local diferente.

O homicida está detido e aguarda agora julgamento.