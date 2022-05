Decisão sobre aborto nos EUA ameaça outros direitos

A argumentação usada pelo Supremo Tribunal dos EUA no rascunho da decisão que poderá acabar com o reconhecimento constitucional do direito ao aborto poderá também ser usada para atacar outros direitos e liberdades que gozam de proteção constitucional, como os casamentos entre pessoas do mesmo sexo, os casamentos inter-raciais e até mesmo o direito à contraceção, avisaram vários juristas e peritos constitucionais americanos.Em causa está o facto de o acórdão ‘Roe vs. Wade’, que em 1973 reconheceu o aborto como um direito constitucional, ser baseado na 14ª Emenda da Constituição dos EUA, que protege o direito à privacidade. Se este acórdão for anulado, como sugere o projeto de resolução aprovado pela maioria conservadora do Supremo e tornado público esta semana através de uma fuga de informação, outros direitos fundamentais consagrados ao abrigo do mesmo artigo podem seguir o mesmo caminho.Entre eles estão os direitos à contraceção (aprovado em 1965), ao casamento inter-racial (1967) e ao casamento entre pessoas do mesmo sexo (2015). "Se este projeto de resolução se tornar realidade, todos estes direitos estarão em risco. A porta está claramente aberta", avisou Priscilla Smith, especialista da Universidade de Yale.Os peritos dizem ainda que o risco mais imediato é o do direito à contraceção. Isto porque, em alguns casos, como a pílula do dia seguinte, por exemplo, pode ser vista como uma forma de aborto.