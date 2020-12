Decisão sobre negociações do acordo pós-Brexit terá de ser tomada até domingo

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou hoje que deverá ser tomada uma decisão acerca de um acordo pós-Brexit até domingo, sublinhando que as posições dos dois parceiros se mantêm "muito distantes".

"Concordámos que as nossas equipas de negociação deveriam reencontrar-se imediatamente de maneira a resolver as questões essenciais. Chegaremos a uma decisão até ao final do fim de semana", referiu Von der Leyen num comunicado, após um jantar de três horas com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Frisando que teve uma "discussão animada e interessante" com Boris Johson acerca do conjunto de temas que continuam por negociar, Ursula von der Leyen referiu também que as posições se mantém "muito distantes".