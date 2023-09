Declarado estado de emergência em Nova Iorque devido a chuva torrencial e inundações

Chuvas torrenciais após uma semana de precipitação constante provocou inundações em Nova Iorque, nos EUA, esta sexta-feira. O Presidente da Câmara de Nova Iorque, Eric Adams, declarou o estado de emergência na cidade.A pluviosidade extrema levou a governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, a declarar o estado de emergência na cidade de Nova Iorque, em Long Island e no vale do Hudson, tendo sido destacadas algumas tropas da Guarda Nacional para ajudar na resposta aos pedidos de socorro.As inundações causaram grandes perturbações no serviço de metro de Nova Iorque e no serviço ferroviário suburbano Metro-North, de acordo com a Agência Metropolitana de Transportes, que opera ambos. Algumas linhas de metro foram totalmente suspensas e muitas estações foram encerradas.