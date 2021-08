Decretado fim do "estado de prevenção imediata" em Macau

O chefe do Governo de Macau, Ho Iat Seng, decretou esta terça-feira o fim do "estado de prevenção imediata" no território, aplicado na sequência da identificação de quatro casos da variante Delta do novo coronavírus.

O despacho agora publicado determina "o termo do estado de prevenção imediata" a partir das 22:00 (15:00 em Lisboa) em Macau, que regressa assim ao "estado de prevenção" anteriormente em vigor, de acordo com um comunicado do centro de operações da proteção civil de Macau.

Na passada terça-feira, as autoridades tinham afirmado que o território estava "em risco de sofrer um surto" comunitário, e desencadearam uma operação maciça de testes à população.