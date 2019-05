Decreto-lei de Bolsonaro sobre armamento permite que brasileiros comprem armas de guerra

Os brasileiros vão poder comprar e ter em casa uma arma militar, poderosa arma de guerra até agora só permitida às Forças Armadas. A revelação foi feita após análise mais detalhada de especialistas ao decreto sobre armas assinado há dias pelo presidente Jair Bolsonaro e que já é alvo de inúmeras ações contrárias na justiça.O decreto, que provocou uma forte discussão sobre armas no país ao permitir a civis a compra e o uso de armas até ao momento de calibres que eram exclusivos da polícia, aumentou quatro vezes o poder de fogo das armas que pessoas comuns podem comprar, e que até agora era muito restritivo.Esse detalhe do decreto cujo alcance só agora foi percebido, autoriza qualquer cidadão a comprar uma arma cujo disparo liberte uma energia de até 1620 joules, a chamada energia cinética, quando até à publicação do decreto só eram permitidas armas de até 407 joules.Nos novos parâmetros, perceberam agora os especialistas, enquadra-se o temido Ffuzil (ou rifle) militar T4, fabricado no Brasil pela Taurus, e cujo disparo liberta uma força cinética de 1300 joules. Arma militar de assalto, o T4 no Brasil só é usado pelo Exército devido ao seu elevado potencial ofensivo, e nem a maior parte das polícias pode tê-lo.De acordo com um alto executivo da Taurus, desde que Bolsonaro assinou o decreto que permite aos brasileiros comprarem armas e andarem com elas, o que até agora dava prisão, a empresa já recebeu mais de dois mil encomendas do T4.A fabricante diz que tem condições de entregar as armas de guerra em até três dias ao comprador, e que só está à espera de uma maior clarificação do decreto para o fazer legalmente.