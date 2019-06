Defesa acusa polícia de mentir no caso do pastor evangélico morto no Brasil

A investigação da morte do pastor evangélico Anderson do Carmo, marido da deputada conhecida como Flordelis, sofreu uma reviravolta que adensa o mistério sobre o homicídio, executado com 30 tiros ao chegar a casa na madrugada de dia 16. O advogado de um dos filhos do casal que, segundo a polícia, confessou o crime, desmentiu esta versão.A polícia afirmou que Flávio dos Santos, de 38 anos, filho de Flordelis e enteado do pastor, confessou ter usado uma arma comprada por um irmão, Lucas dos Santos, de 18 anos. Os dois foram presos e o crime parecia desvendado, mas o desmentido do advogado complica tudo.Na segunda-feira, Flordelis depôs durante 10 horas e manteve a versão de que o marido foi morto por assaltantes. Ela e o pastor tinham 55 filhos, entre biológicos e adotados, e todos os que estavam no imóvel, inclusive a deputada, são considerados suspeitos pela polícia.