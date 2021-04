Defesa começa a ouvir testemunhas no julgamento do polícia acusado de assassinar George Floyd

Os advogados de defesa no julgamento do polícia acusado de assassinar o afro-americano George Floyd começaram hoje a interrogar as suas testemunhas, após 11 dias de depoimentos e análise de vídeos.

Os advogados do polícia Derek Chauvin - acusado de ter asfixiado George Floyd, que morreu sob escolta policial, em maio passado - vão insistir na versão de que o agente, entretanto demitido, se limitou a fazer o que foi treinado para fazer e que o afro-americano faleceu por causa do uso de drogas ilegais e de um problema cardíaco.

A defesa levou hoje ao tribunal um polícia aposentado que deteve Floyd há dois anos, quando o afro-americano foi acusado de uso de drogas.