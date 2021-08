Defesa considera acusação "surreal" e "presunção forçada" no caso das 'dívidas ocultas

A defesa de cinco dos 19 arguidos do processo das 'dívidas ocultas' considerou esta segunda-feira, durante o julgamento que se iniciou na província de Maputo, a acusação "surreal" e "presunção forçada", pedindo a absolvição dos seus constituintes.

Alexandre Chivale, advogado de Armando Ndambi Guebuza, filho mais velho do antigo presidente da República Armando Guebuza, disse em tribunal que o Ministério Público não conseguiu provar a prática do crime de associação para delinquir imputada ao arguido, não tendo encontrado os elementos constitutivos deste tipo de delito.

"Os elementos constitutivos do tipo legal de crime de associação para delinquir não estão preenchidos, nem na forma subjetiva, nem na forma objetiva", declarou Chivale.

Para o advogado, também o crime de tráfico de influência que recai sobre Armando Ndambi Guebuza não se verificou, porque o antigo chefe de Estado era aconselhado pela sua equipa de assessores e conselheiros e não pelo filho.

Por outro lado, prosseguiu, o projeto de proteção marítima que serviu de motivo para a mobilização do dinheiro das 'dívidas ocultas' foi aprovado por um comando conjunto que envolvia as chefias das Forças de Defesa e Segurança, de que era membro o então ministro da Defesa e atual Presidente da República, Filipe Nyusi.

"É titânico, mas inglório, o esforço para provar a ocorrência de crimes que de facto não ocorreram", frisou Alexandre Chivale.

Chivale também rejeitou que outros dois constituintes seus, Inês Moiane, secretária particular de Armando Guebuza, e o antigo diretor de Inteligência Económica do Serviço de Informação e Segurança do Estado (SISE), António Carlos do Rosário, tenham cometido os crimes de que são acusados.

Abdul Gani, advogado do antigo diretor do SISE Gregório Leão, também negou os delitos imputados ao seu constituinte, assinalando que o mesmo agiu sempre em defesa dos interesses do Estado.

"As acusações imputadas ao arguido Gregório Leão são baseadas em presunções forçadas, porque está claro nos autos que Leão agiu no interesse do Estado moçambicano", declarou Abdul Gani.

Inácio Matsinhe, advogado do antigo diretor do Gabinete de Estudos e Projetos do SISE Cipriano Mutota, disse que o seu constituinte aceitou ter recebido 980 mil dólares (834 mil euros) da Privinvest, empresa de estaleiros navais acusada de pagar os subornos resultantes das 'dívidas ocultas', mas negou que tenha cometido peculato (apropriação indevida de recursos públicos).

"O arguido Cipriano Mutota nunca teve à sua guarda recursos do Estado, logo não se pode ter apropriado de algo que nunca teve ao seu cuidado", afirmou.

O valor que o arguido recebeu, prosseguiu, corresponde ao que a Privinvest designou de "success fee" (taxa de sucesso, em inglês) pelo papel que Mutota teve na facilitação de contactos para a mobilização dos empréstimos.

Os advogados de 14 dos 19 arguidos prescindiram da contestação à acusação lida esta segunda-feira pelo Ministério Público, no primeiro dia do julgamento do processo das 'dívidas ocultas'.

Nas alegações, o Ministério Público acusou os 19 arguidos das 'dívidas ocultas' de se terem associado em "quadrilha" para delapidarem o Estado moçambicano e deixar o país "numa situação económica difícil".

"Quem se associa em quadrilha para roubar ao Estado não está ao serviço do Estado. Os arguidos agiram em comunhão, colocando os seus interesses particulares acima dos interesses do Estado", referiu Ana Sheila, magistrada do Ministério Público que leu a acusação.

A conduta dos 19 arguidos, prosseguiu Ana Sheila, delapidou o Estado moçambicano em 2,7 mil milhões de dólares (2,3 mil milhões de euros) angariados junto de bancos internacionais através de garantias prestadas pelo Governo.

"Todos prejudicaram o país e deixaram-no numa situação económica difícil", enfatizou a procuradora.

Para o Ministério Público moçambicano, entre os diversos crimes que os arguidos cometeram incluem-se associação para delinquir, tráfico de influência, corrupção passiva para ato ilícito, branqueamento de capitais, peculato, abuso de cargo ou função e falsificação de documentos.

O julgamento prossegue na terça-feira, com a audição dos arguidos Cipriano Mutota e Teófilo Nhangumele.

Doze dos 19 arguidos estão em liberdade provisória, enquanto sete aguardam o julgamento em prisão preventiva.

As 'dívidas ocultas' foram contraídas entre 2013 e 2014 junto das filiais britânicas dos bancos de investimentos Credit Suisse e VTB pelas empresas estatais moçambicanas Proindicus, Ematum e MAM.

Os empréstimos foram secretamente avalizados pelo Governo da Frelimo, liderado por Armando Guebuza, sem o conhecimento do parlamento e do Tribunal Administrativo.

Além do processo principal, a justiça moçambicana abriu um processo autónomo em que várias outras pessoas são suspeitas de participação no esquema, incluindo o antigo ministro das Finanças Manuel Chang, antigos administradores do Banco de Moçambique, e antigos executivos do Credit Suisse, instituição bancária que viabilizou os empréstimos.

Sobre o caso foram também abertos processos judiciais nos Estados Unidos da América e em Inglaterra.