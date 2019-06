Defesa da liberdade marca comemoração dos 75 anos do Dia D

As celebrações do Dia D transferiram-se esta quinta-feira do sul de Inglaterra para a costa da Normandia, onde a 6 de junho de 1944 uma força de 150 mil soldados aliados desembarcou para combater a ocupação nazi da Europa.Anfitrião do segundo e mais importante dia das celebrações, o presidente francês, Emmanuel Macron, agradeceu aos veteranos do desembarque o legado de heroísmo e liberdade que deixam às gerações futuras."Sabemos o que vos devemos, devemos-vos a nossa liberdade. Em nome do meu país, quero dizer-vos obrigado!", afirmou numa cerimónia em que condecorou cinco veteranos.Consciente dos riscos que corre, em tempos de Brexit, a União Europeia, legado dos que viveram os horrores da guerra, Macron dirigiu uma mensagem aos britânicos. "Nada poderá cortar os laços do sangue derramado e dos valores partilhados. Os debates do presente não eliminarão o passado", afirmou.O líder francês deixou igualmente uma mensagem ao presidente dos EUA, com uma crítica clara às políticas isolacionistas e protecionistas justificadas com a defesa do interesse nacional. "Caro Donald Trump, os EUA nunca serão maiores do que quando combatem pela liberdade de outros [...]. Não deixaremos de perpetuar a aliança dos povos livres. Foi o que fizeram os vencedores ao criarem a ONU e a NATO, e mais tarde os líderes europeus ao criarem a União Europeia."Alheio à crítica, Trump homenageou os veteranos dos EUA: "Passaram pelo fogo do Inferno. Vieram aqui e salvaram a liberdade e depois voltaram para casa para nos mostrar o que essa liberdade significa."Num dos últimos atos públicos como líder britânica, Theresa May juntou o seu elogio aos dos outros líderes. "Estes homens pertenceram a uma geração muito especial, cujo espírito incomparável moldou o mundo do pós-guerra."soldados aliados participaram no Dia D, mas o desembarque das tropas que combateram a Alemanha Nazi durou várias semanas. Até dia 19, quando o mau tempo interrompeu as operações, os britânicos tinham desembarcado já 314 mil homens e os norte-americanos um número equivalente de efetivos.Muitos milhares de soldados aliados morreram no desembarque, mas o maior cemitério militar na Normandia é o alemão La Cambe: nele repousam 21 222 soldados da Alemanha nazi.