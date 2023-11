Defesa de Anna Martemucci nega ter proposto acordo monetário a Nuno Lopes em troca de silêncio

A defesa de Anna Martemucci, mais conhecida por A.M. Lukas, negou ter proposto um acordo monetário a Nuno Lopes em troca do silêncio da argumentista , relatou esta quarta-feira o jornal Observador. O português está acusado de drogar e violar a norte-americana em Nova Iorque, em 2006.A firma de advogados que representa Anna Martemucci assegurou que a defesa da guionista "nunca propôs qualquer quantia monetária para resolver este assunto e também nunca propôs manter nada confidencial em troca de dinheiro"."Prefere defender o bom nome e a honra, o que fará em Tribunal, ainda que no Tribunal Federal de Nova Iorque com os custos materiais inerentes", acrescentou.