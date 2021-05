Defesa de polícia condenado pela morte de George Floyd pede novo julgamento por "má conduta do juiz"

"O juiz atuou por má conduta. Sentiu-se ameaçado ou intimidado, sentiu pressão de base racial durante o processo ou não cumpriu as instruções durante as deliberações, em violação dos direitos constitucionais do Sr. Chauvin, ao devido processo e um julgamento justo", referiu o advogado, Eric Nelson, no processo.

O polícia condenado pela morte de George Floyd, Derek Chauvin, pediu recurso, esta terça-feira, do julgamento no caso.O advogado entrou com o pedido alegando que o juiz agiu por má conduta. A defesa de Chauvin alega que o tribunal recusou os pedidos de mudança de local do julgamento. Derek Chauvin foi condenado por assassinato de segundo e terceiro graus , bem como homicídio culposo na morte de Floyd em maio de 2020.