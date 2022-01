Defesa de socialite britânica Ghislaine Maxwell quer anular julgamento

A defesa da socialite britânica Ghislaine Maxwell, condenada na semana passada por aliciar menores para serem abusadas sexualmente pelo magnata Jeffrey Epstein, quer anular o julgamento. Em causa as declarações de um dos jurados, que terá dito aos outros membros do júri que foi vítima de abusos sexuais em criança, influenciando a sua decisão de condenar Ghislaine.O jurado, identificado como Scotty David, de 35 anos, deu várias entrevistas em que admitiu ter transmitido essa informação no decorrer das deliberações do júri. "Quando partilhei isso, eles acabaram por mudar de opinião", disse David, referindo-se a outros jurados. Frisando que esta confissão influenciou a decisão dos outros jurados, a defesa da socialite pediu a anulação da condenação e a realização de um novo julgamento.A decisão está nas mãos do juiz distrital Alison Nathan, que presidiu ao julgamento, e dependerá das respostas que o jurado deu durante a seleção, relacionadas com a sua experiência com abuso sexual. O ‘New York Times’ noticiou entretanto que no decurso das deliberações do júri, um segundo jurado também terá dito ter sido abusado em criança.Ghislaine Maxwell foi considerada culpada por cinco dos seis crimes de que estava acusada, entre eles tráfico sexual de menores.