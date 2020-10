Defesa de suspeito de raptar Maddie diz que tem provas de que Brueckner é inocente

Friedrich Fuelscher, o advogado do suspeito de raptar Maddie, diz ter provas de que o seu cliente, Christian Brueckner, é inocente.De acordo com o jornal britânico Mirror, Fuelscher veio a Portugal em setembro para conhecer os locais à volta do apartamento de Kate e Gerry McCann de onde Maddie desapareceu sem deixar rasto.Maddie McCann desapareceu do resort onde estava com a família na Praia da Luz, no Algarve, em 2007. Brueckner está atualmemte na prisão, num confinamento solitário, em Kiel. O suspeito não pode estar com a população geral da cadeia devido a ameaças de outros reclusos, dado o seu historial com crianças.