Definido financiamento para vacinar 250 milhões de pessoas contra a Covid-19 nos países pobres

O Banco Mundial e a plataforma Covax criaram um novo mecanismo de financiamento que deverá permitir a vacinação de 250 milhões de pessoas nos países pobres até meados de 2022, de acordo com uma declaração conjunta esta segunda-feira divulgada.

O novo mecanismo de financiamento permitirá aos 92 países-membros mais pobres da Covax a aquisição de doses adicionais para além da quota já totalmente financiada pelos países doadores, indica a declaração.

"O acesso às vacinas constitui o maior desafio para os países em desenvolvimento na proteção das suas populações do impacto da pandemia de Covid-19, do ponto de vista sanitário, social e económico", disse o chefe do Banco Mundial, David Malpass.