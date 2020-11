"Deixei de tentar controlar o meu corpo": O relato de mulheres que deixaram a depilação, e não só, para trás em 2020

". Após o choque assume que não quis saber e que foi "libertador".



Amanda Armstrong, de 54 anos, é chefe de recursos humanos de moda em Bournemouth. Para ela ter cabelos brancos era inadmissível. "Eu era uma daquelas pessoas que, no minuto em que surgisse um cabelo branco, eu marcava uma ida ao cabeleireiro", conta.



"Eu não suportava ser vista com cabelos brancos. Achei que as pessoas iriam pensar que não me importava com a minha aparência", acrescenta. Quando a pandemia fechou os cabeleireiros, Armstrong decidiu não regressar e desde fevereiro que não pinta o cabelo.





A pandemia trouxe com ela uma mudança nos hábitos de muita gente, seja devido ao teletrabalho, telescola, confinamento, ou porque houve tempo para repensar as nossas prioridades e o que é ou não importante.Para muitas mulheres também foi um desafio e muitas começaram, gradualmente, a mudar os seus hábitos. Da depilação ao cobrir com tinta os cabelos brancos, às sobrancelhas que deixaram de ser cuidadas como antes. O jornal britânico The Guardian conta alguns exemplos de mulheres britânicos que desistiram de "controlar os seus corpos".Afsaneh Parvizi-Wayne, uma empresária de 55 anos, é um desses exemplos. Durante o primeiro confinaameto foi dar um ppasseio por Londres e, ao olhar-se ao espelho, reparou em alguns "pelinhos brancos" que lhe saiam do queixo. "Isso foi um pouco chocante", conta ao The Guardian.Esta mulher tem raízes iranianas e, para esta cultura, a depilação feminina é muito importante. Afsaneh conta que durante toda a sua adolescência, sempre foi educada a tirar cada pelo indesejado e, se não o fizesse, a família fazia-o por ela, revela. Ao ver-se naquele dia ao espelho, a mulher afirma que se sentiu "menos Frida Kahlo" e mais "a mulher barbudaGeorgia Collier, de 26 anos, de Londres, deixou de se depilar. "Começou porque eu não estava saindo de casa, então não parecia haver muito sentido", afirma.Collier foi despedida do seu trabalho como gerente de relações públicas numa cervejaria. Decidiu parar de se depilar porque tinha tendência de tentar tirar os pelos encravados quando estava ansiosa e dada a situação paandémica, a jovem optou por parar de "tentar controlar" o seu corpo. "Decidi ser apenas quem eu sou", conclui.