"Deixem-me sair": Homem surpreende familiares com mensagem pré-gravada vinda do caixão

Um homem de Dublin, na Irlanda, decidiu fazer uma partida aos seus entes queridos. O avô de oito netos, apelidado localmente de Shay Bradley, elaborou uma partida antes de morrer gravando uma mensagem que seria emitida no próprio funeral.



Num vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ver a família de Shay ao redor do caixão aberto a aplaudir quando a música da gaita de fole começa.

De repente, a música pára e ouve-se um homem a dizer "olá", enquanto bate insistentemente no que parece ser o interior do caixão.



A família e amigos ficam chocados e começam a olhar uns para os outros, incrédulos, enquanto Shay começa a gritar no áudio "deixem-me sair". A mensagem foi pré-gravada e reproduzida por um altifalante.

As lágrimas rapidamente se tornaram em gargalhadas quando se ouve Shay a dizer "está escuro aqui".

Shay continua: "Deixem-me sair. Eu consigo ouvi-los! Estou a ouvir o padre? Estou dentro da caixa, conseguem ouvir?"

O nativo do sul de Dublin termina a brincadeira com uma serenata para a multidão.



A filha dele, Andrea, publicou o vídeo no Facebook com a seguinte mensagem: "O desejo do meu pai antes de morrer, sempre um brincalhão. Demos uma gargalhada quando precisávamos disso! Amar-te-ei para sempre".

No Twitter acrescentou: "Era seu desejo que tocássemos isto no seu funeral. Que homem, fazer todos nós rirmos quando estávamos incrivelmente tristes".





My grandad wanted everyone leaving his funeral with a smile on his face??and that’s exactly what he got,I’m so proud #shayslastlaugh pic.twitter.com/zy8zgD8EpL — Chloe Kiernan (@chloekiernan08) October 13, 2019